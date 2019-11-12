Вы могли ни разу не видеть программу Coach’s Corner («Уголок тренера») за все 37 лет ее существования, но о Доне Черри точно слышали: этот бодрый 85-летний старикан в пестрых пиджаках - самый известный хоккейный эксперт в мире.





Причем яркие костюмы – не главная его фишка. Дон Черри всегда говорит то, что думает – пускай это и идет вразрез с мнением большинства. Иногда это звучит грубо, иногда похоже на провокацию – но он так привык, без этого Черри будет уже не интересен.





У Дона много хейтеров, на него сотни тысяч раз обижались хоккеисты. Но теперь он ########## [договорился].









В субботнем Coach’s Corner – перед Днем памяти павших (отмечается 11 ноября в честь солдат Британского содружества, погибших в военных конфликтах) – Черри высказался об иммигрантах, которые, по его мнению, не чтят памятную дату.





«Я живу в Миссиссоге. Почти никто не носит... Ну очень немногие носят мак (петлица с маком – символ Дня памяти павших – Sports.ru). Центр Торонто, забудь об этом – в центре Торонто никто не носит мак…





А потом вы едете в маленькие города – а там ряды из маков. Вы – люди, которые приезжают к нам – вы любите канадский образ жизни, вы любите наше молоко и мед, по крайней мере, вы можете заплатить пару баксов за мак. Погибшие ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», – заявил Черри.









Пожалуй, стоит объяснить связь между началом и окончанием его речи: по статистике на 2016 год больше половины населения Торонто (51,5%) составляли национальные меньшинства – из Индии, Китая, с Филиппин и других государств. В Миссиссоге, входящей в состав Большого Торонто, ситуация схожая. За последние годы цифры не особо изменились.





Вообще, это не самая яркая речь Черри в истории его эфиров и уж тем более не первая, в которой он учит жить других, но чаще всего его слова связаны с хоккеем – на территорию иммигрантов он залез впервые и уже точно зря.





Представители национальных меньшинств Канады тут же отреагировали на его фразу, а скандал подхватили другие медиа.





«Я думал, что в обществе к нам относятся куда лучше. Но по какой-то причине истинное отношение к нам скрывается. Такие речи не помогают нашим детям, им сложно объяснить происходящее», – цитирует The Athletic мигранта Гурприта Диллона, регионального советника из Брэмптона.





Болельщик «Эдмонтона» до прошлой субботы был постоянным зрителем Coach’s Corner.





«Дона всегда понимали и к нему терпимо относились – он как дядя с расистскими взглядами на День Благодарения. У всех нас есть такие в семьях. В моей тоже есть один. Все просто терпели высказывания Черри. Но он перешел грань, и уже давно.





Дон много делает для ветеранов и тому подобное, нет сомнений. Но я не думаю, что это дает вам право на расизм. Это не так. Ты собираешься прикрыться флагом и оскорблять людей?» – Сулейман Ахмед, бизнесмен из Торонто, просто негодует.





Он лично пересекался с Черри около 20 лет назад. Оба деда Ахмеда участвовали в войнах на стороне британской армии.





Кроме того, на The Athletic вышла колонка Сунаи Сапурджи – хоккейной журналистки, помощницы главного редактора «Атлетик Торонто». Она рассказала о брате своей бабушки, который, едва став врачом в Индии, поступил на службу в британские войска во время Второй мировой войны. Его тело так и не нашли.









«Многие иммигранты, как и я, очень благодарны за то, что они канадцы, живут здесь и вносят свой вклад. Моя бабушка стала поклонницей «Монреаля» и смотрела французские передачи, хотя не знала языка.





В детстве хоккей помогал мне понимать Канаду. А просмотр Hockey Night In Canada (в рамках этой программы выходила рубрика с Черри – Sports.ru) стал катализатором моей любви к спорту на протяжении всей жизни. Но правда в том, что я давно не смотрела Coach’s Corner.





Дон Черри не в первый раз извергает в эфире расизм и ксенофобию. Но эта выходка должна быть последней». И тут Сунаи вспомнила случаи нетерпимости главного хоккейного эксперта.





«Если посмотреть на его историю, то Черри десятилетиями оскорблял людей в рамках Hockey Night In Canada, но ничего не менялось. В своих речах он ущемлял права русских, европейцев и французских канадцев. Игроки с сотрясениями мозга – «тупые». Люди, которые ездят на велосипедах, – «розовые» (радикалы или подозреваемые в сочувствии коммунистам – Sports.ru).





В 2011 году он назвал бывших тафгаев Криса Найлэна, Стю Гримсона и Джима Томсона «тошнотиками» после того, как они рассказали об опасности наркотиков и алкоголя после смерти Бугаарда, Райпьена и Белака.





Он даже нападал на бывших игроков с сотрясениями, подававших в суд на НХЛ, – называл это «захватом денег». И это говорит человек, который делал деньги на чужих травмах и страданиях в программе «Rock’Em Sock’Em».





На этой неделе иммигранты стали его целью. Следующая неделя? Кто знает».





Свою речь журналистка заканчивает громким призывом: «Нет сомнений, что Черри – это канадская икона. Икона прошлого Канады. Реликвия из старой игры, которой больше не существует. Пришло время выключить его – навсегда».





И только министр обороны Канады – Харджит Сингх Саджан – попытался найти какой-то позитив. «Мы можем использовать эту ситуацию для того, чтобы узнать обо всех, кто служил стране», – написал он в твиттере.





Министр обороны Канады Харджит Саджан





Со стороны конфликт может показаться местечковым, но на самом деле это не так. Только за воскресенье вышло несколько пресс-релизов с извинениями.





• Президент Sportsnet – канала, в эфире которого все произошло – Барт Ябсли сказал, что речь действительно была «дискриминационной», а проблему уже обсудили с Доном;





• НХЛ заявила, что слова «противоречат ценностям, в которые мы верим»;





• Федерация хоккея Канады тоже выступила: «Хоккейное сообщество не поддерживает комментариев Черри».





Но больше всех отдуваться пришлось Рону Маклину – соведущему Черри. Пересмотрите видео: он кивал головой под речь Дона, но не произнес ни одного слова. При этом претензий от иммигрантов получил почти столько же, сколько и его напарник.





«Дон Черри сделал замечания, которые были оскорбительными, дискриминационными, которые были совершенно неправильными. Я сидел там, не поймал его, не ответил. [Этническое] многообразие – это сила страны», – извинялся Маклин в эфире за то, чего не делал.









В своей речи Рон просил прощения и от лица Дона. Но сам Черри не извинялся. «Я уже высказался», – его комментарий Toronto Sun пока так и остался единственным по этой ситуации. И последним в рамках эксперта Sportsnet.





В понедельник Черри уволили – хотя он казался непотопляемым: слухи о том, что с ним не продлят контракт ходили не одно лето, но каждый раз в октябре Дон снова надменно здоровался со зрителями в Coach’s Corner.





Десятилетиями он ворчал, ругался и унижал хоккеистов с экрана. Теперь не будет. Канада, ты даже не представляешь, что натворила.