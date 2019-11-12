«Идея провести подобный бой многим покажется спорной. Но, если бы вы увидели, как два этих маленьких монстра тренируются, вы бы сказали, что они должны выйти под свет софитов и сразиться», — написал Литтл на своей страничке в Facebook.





По словам Рика, его первой реакцией на возможный бой между девочками — Дариной Глассберн и Лолой Пападатос — было твердое «нет». Но затем промоутер передумал — к нему обратилась мать одной из девчонок, которая также занимается MMA. «Она может дать гарантию, что ее дети готовы к этому», — отметил Литтл.





Со второй девочкой, которая должна выйти в октагон, занимался тренер по MMA, приходящийся Литтлу хорошим другом. Он утверждает, что его подопечная — «большой спортивный вундеркинд», и называет ее «опасным бойцом».









Бой девочек пройдет по любительским правилам MMA — бойцы не смогут использовать удары локтями и коленями в голову. Удары по голове соперника, который оказался в нокдауне, также будут запрещены.