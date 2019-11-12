В минском «Динамо» объяснили, зачем хоккеисты команды толкали автобус

Хоккеисты минского «Динамо» толкали вчера клубный автобус. Предварительно в него зашли тренеры команды, а генеральный директор «зубров» сел за руль. Впрочем, затем хоккеисты менялись местами. В своем видео клуб рассказал, зачем это было сделано.