Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лучший бомбардир чемпионата Молдовы перешел в солигорский "Шахтер"

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал контракт с солигорским "Шахтером". Срок соглашения рассчитан до конца 2022 года.

Кендыш известен белорусским болельщикам по выступлениям за минский "Партизан", жодинское "Торпедо-БелАЗ", мозырскую "Славию", "Динамо-Брест" и БАТЭ. 

В Литве полузащитник играл в "Тракае" и "Жальгирисе". До перехода в солигорскую команду Юрий защищал цвета "Шерифа", в составе которого в нынешнем сезоне стал чемпионом Молдовы и лучшим бобмардиром первенства, забив 13 мячей.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Драко
Ленин жил, жив и, видимо, будет жить
Александр Волчанин
Кто не уважает достоинства других людей, тот сам...
Михаил Пастухов
Выборы в день "революции"
Ольга Карач
Детство в кредит


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru