Кендыш известен белорусским болельщикам по выступлениям за минский "Партизан", жодинское "Торпедо-БелАЗ", мозырскую "Славию", "Динамо-Брест" и БАТЭ.





В Литве полузащитник играл в "Тракае" и "Жальгирисе". До перехода в солигорскую команду Юрий защищал цвета "Шерифа", в составе которого в нынешнем сезоне стал чемпионом Молдовы и лучшим бобмардиром первенства, забив 13 мячей.











