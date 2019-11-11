Главный тренер белорусов - о том, как не проиграть Германии 0:8

16 ноября национальная сборная Беларуси проведет заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2020. В Мёнхенгладбахе команда Михаила Мархеля постарается взять реванш за июньское поражение в Борисове 0:2. Правда, тогда еще «белакрылыми» руководил Игорь Криушенко.





А через три дня после игры с немцами белорусы проведут спарринг со сборной Черногории в Подгорице и завершит сезон-2019 на уровне сборных.





В понедельник команда только начала сбор, и на вопросы журналистов ответил ее наставник Михаил Мархель.





– Конечно, такие игры навсегда остаются в памяти как футболистов, так и тренеров. Поэтому присутствует определенное волнение. Но, думаю, в процессе работы должны с этим справиться. Да, игра ответственная, заключительная, она подводит итог нашему выступлению в отборочном цикле, но хотелось бы завершить цикл на мажорной ноте, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее.





– Что подразумеваете под мажорной нотой, учитывая силу Германии?





– Хотелось бы показать достойную игру. Конечно, важен и результат. Но в большей степени мы надеемся на добротную игру с нашей стороны. Мы понимаем, что Германия – соперник топовый, ему тоже надо выигрывать. Нам будет тяжело, но смотрим с оптимизмом.





– Не боитесь, что у некоторых футболистов будет отпускное настроение?





– Не думаю, что отпускное настроение есть. Все-таки, повторюсь, такие матчи нечасто бывают, плюс сезон еще не закончился. Так что нужно держать себя в психологическом и игровом тонусе. То, что судьба золотых медалей еще не решилась, это нам немного и на руку. Считаю, что вызванные на сбор ребята – профессионалы, они правильно поймут значимость игры с Германией.





– Как нам нужно сыграть, чтобы не повторить судьбу эстонцев, которые уступили немцам 0:8?





– Прежде всего должна быть дисциплина, она решит очень многое. Как мы будем вести игру, что мы будем позволять сопернику, что не позволять. Всю игру обороняться будет очень тяжело, поэтому надо выходить в атаку, отодвигать игру от своих ворот. Это и будем нарабатывать на тренировках, постараемся продемонстрировать в матче.





– Какие выводы сделали после просмотра домашнего матч с Германией?





– Времени прошло достаточно много, мы предполагаем, что команда поменяла тактическую схему. Но все равно мы получили хорошую пищу для размышлений, многие моменты будем показывать ребятам. Были в том матче и положительные моменты, поэтому игроков будем нацеливать на позитив.





– Обычно товарищеский матч предшествует официальному. В этот раз все получилось наоборот. Не очень удачно для вас?





– Нет. Мне кажется, это к лучшему. Мы сможем выполнить больше стратегических задач, просмотреть людей на будущее. В Черногории мы сможем определиться с кругом кандидатов, которые будут готовиться к мартовским поединкам.









– Для вас тренер сборной Германии Йоахим Лёв – это коллега, кумир или кто?





– Конечно, достижения наставника немецкой команды мы уважаем, это топ-тренер. Мне будет интересно. Для ребят и меня такой матч – это вызов. Настраиваемся не уступить. Будем делать все возможное и невозможное.





– На сборную Германии, учитывая историю, иногда настраивают по-особому. Вы свободны от таких идеологических установок?





– Да. Считаю, что и время прошло, и идеология поменялась, и новое поколение, наверное, уже не очень представляет, о чем речь. Это мы, кто воспитывался в Советском Союзе, четко понимали, зачем это нужно. Деды, прадеды, Родина, страна… Думаю, сейчас это немного неуместно. Тем более я знаком с немцами не понаслышке, у меня дочка живет в Германии. Нет повода вспоминать те события. Немцы, в свою очередь, тоже вспоминают их без большой охоты.





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– Беспокоит ли состояние не игравших с «Ислочью» Кисляка и Нехайчика?





– Думаю, они не так уж и много пропустили. Может, перерыв и к лучшему. Игроки выйдут отдохнувшими, свежими. Не вижу проблем. Тем более эти ребята профессионалы, много лет с ними работал.





– Денис Лаптев забивает в чемпионате, набирает очки за Брест, а в сборной за 21 матч так и не смог ни разу отличиться. В чем причина, по-вашему?





– Я сам был нападающим, и понимаю Дениса. Но помимо голов в моем понимании форвард, если не забивает, должен создавать давление, отрабатывать в обороне. В этом плане у меня к Денису претензий нет. А предъявлять претензии по тому поводу, что он не забивает, глупо.





Бывают такие периоды, когда не идет, не лезет. Но я все равно в Лаптева верю. Сказал ему: «Или ты забьешь при мне, или ты вообще не забьешь». Вижу целеустремленность Дениса, он хочет забить этот мяч. Футболисту надо помочь. И я всеми силами буду ему помогать. Нужно иметь и какое-то везение, фарт. Верю в Дениса и надеюсь, что он меня не подведет.





– Желания вызвать Макася, который сейчас забивает за «Ислочь», у вас не было?





– Он неплохо проявил себя в последних играх, мы его рассматривали. Но решили в ближайших поединках поставить на более опытных, на тех, кто уже понюхал пороху.





– Нескольких игроков вы не смогли вызвать из-за травм. Прокомментируйте эту ситуацию.





– Есть определенные потери в составе, нет тех футболистов, которых мы изначально планировали видеть в сборной. У Политевича обнаружилась киста, игроку нужно делать операцию. Процесс реабилитации продолжится полтора месяца, а Сергей нам нужен в марте.





Игрок попросил нас не привлекать его на сбор, чтобы провести операцию и к январю восстановиться. Ему также нужно определиться с клубом и войти в форму. Сочли возможным пойти ему навстречу.





Что кается Макса Эбонга, у него проблемы с паховыми кольцами. Ему также предстоит операция. Плюс в последней игре сломался Бахар, повредил голеностоп. У него вердикт неутешительный. Возможно, даже до конца сезона выбыл. Еще травмирован Савицкий – у него повреждена икроножная мышца.





– В окончательном списке не оказалось Шевченко из «Минска». Это по игровым критериям?





– Да.





– А почему пригласили Сачивко из «Шахтера»?





– Нам был необходим опытный защитник. Сейчас мы стараемся приглашать по два человека на позицию. И в этом плане у нас образовалась брешь в обороне. Все-таки в матче с Германией нужен опытный игрок. Решили, что в этой ситуации поможет Сачивко.









– В окончательном списке не оказалось вратаря Хаткевича. Это решение Александра Сулимы?





– Да, это наше совместное решение. Я доверяю тренеру по вратарям. Круг вратарей мы очертили, а Егор находится в расширенном списке. Просто в этот раз мы решили доверить место Чернику, посмотреть на него.





– В эти дни у многих сборников дни рождения. Тренерский штаб какие-то вольности именинникам позволит?





– Лишний кусок торта – такие вольности :). А так я не сторонник закрывать футболистов. Ребята сами должны понимать, для чего они здесь находятся. Пока у меня не было повода им не доверять. У нас система такая, что мы позволяем игрокам побыть с семьями. Думаю, это лучший отдых. За юношами нужен глаз да глаз. А сейчас – другая категория людей. Я им доверяю и надеюсь, что это взаимно.





– Бернд Штанге, один из ваших предшественников, любил говорить, что дает сборникам индивидуальные домашние задания. Вы собираетесь делать что-то подобное к марту?





– Мы не можем вмешиваться в работу клубов. Мы постоянно должны быть в теснейшем контакте с клубными тренерами в этот период. Поэтому для нас и важен февральский сбор. Посмотреть, кто и в каком состоянии. Довести какие-то тактические идеи до игроков. А давать задания… По отношению к коллегам это немного неправильно.





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– Вы сказали, сборной выгодно, что брестчане не стали чемпионами вчера. Имели в виду, что могли недополучить добрую треть команды?





– Это человеческая психология, поймите правильно. Когда команда добивается цели, настроение потом, так скажем, немного нерабочее. И сколько времени понадобилось бы для восстановления, непонятно. Не к тому, что я не хочу, чтобы «Динамо» стало чемпионом, но поскольку нам нужно сконцентрироваться на предстоящем матче с Германией, так и сказал. Думаю, ребята будут держать себя в спортивном тонусе.





– По-вашему, за счет чего брестчане совершили скачок и сейчас претендуют на золото чемпионата?





– Думаю, одной причины нет. В команде подобрался неплохой состав, опытные ребята, была поставлена цель. «Динамо» служит примером того, что можно создавать коллективы, которые способны бороться за чемпионство. Это пример для многих клубов. Плюс надо отдать должное руководству. Народ пошел на футбол. Рад за брестчан и брестский футбол.





– А игра, показываемая командой, вам нравится?





– Вижу, что «Динамо» набрало чемпионский ход. И даже когда у команды матчи не особо получались, она все равно набирала очки. И в этом, считаю, причина того, что «Динамо» сейчас лидирует и претендует на чемпионский титул. Невозможно весь сезон пройти в одном ритме, на одном кураже. Бывают разные матчи. Но в том и заключается класс команды – когда она может выжимать максимум очков. Это не раз показывало «Динамо».





– Возможная смена чемпиона для сборной несет какие-то плюсы?





– Не думаю, что могу конкретно ответить на этот вопрос. Посмотрим, как чемпион будет комплектоваться, ведь титул предполагает участие в Лиге чемпионов. Для Бреста это большой стимул, чтобы подтягивать и команду, и футболистов на более качественный уровень. Хорошо, если наши футболисты будут к нему подтягиваться. При этом нужно регулировать лимиты, чтобы было задействовано как можно больше белорусских игроков в топ-матчах.





– Нет опасений, что в связи с чемпионской гонкой некоторые ребята приедут в сборную эмоционально выхолощенными?





– Думаю, в эмоциональном плане футболистам будет даже легче. БАТЭ сохраняет шансы, пусть и теоретические. Игроки «Динамо» тоже понимают, что сезон еще закончился. Так что в эмоциональном плане, думаю, с ребятами нам будет легко работать.





– Не думаете, что игроки, задействованные в разборках за золото, будут беречь себя для поединков национального чемпионата?





– Думаю, такого не произойдет. Каждый уважающий себя профессионал хочет сыграть в таком матче. Учитывая, что стадион будет полным, футболист не сможет играть в полсилы. С нашей стороны будет полнейшая самоотдача. Другой вопрос, как и что у нас получится.





– После домашней игры с Нидерландами вы отмечали, что ваших подопечных подвело излишнее почтение к сопернику. Как избавить парней от этого чувства перед игрой с многократными чемпионами мира?





– Тяжело избавиться, у нас есть такая определенная черта менталитета. Пока нас к стенке не прижмут, что-то показать тяжело. Но, как показывает практика, когда все-таки прижимают, мы способны на многое. В своей работе, прежде всего в разговорах с ребятами, мы постараемся сделать так, чтобы они адаптировались к этой обстановке. И свою роль должны сыграть те футболисты, которые такие матчи уже проходили.









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– Какие цели и задачи у вас на матч с Черногорией? Насколько он важен в преддверии Лиги наций?





– Нам важна любая игра. И я рад, что мы сможем провести матч с Черногорией на выезде. Считаю, это хороший соперник. Нам нужно посмотреть и на ребят, которые не будут задействованы в поединке с Германией. Мы вызвали 23 человека, а сыграть смогут 14. Остальные не участвуют. Так что постараемся проверить других ребят, дать им шанс. По сути, в этом году больше такой возможности не будет.





– Какие наметки на подготовку к Лиге наций, на межсезонье?





– Поскольку официальных окон в феврале и марте, до матча с Грузией, нет, мы хотим в феврале организовать сбор и провести две товарищеские игры. Сейчас все в стадии разработок, проработок – с кем, когда. Сроки поставили. Надеемся на понимание клубов, которые позволят нам собраться и провести два спарринга. Этот сбор нам очень нужен для подготовки.





Соперники? Пока ничего конкретного нет, все в стадии переговоров и разработок. Здесь, в Беларуси, в феврале мы провести матчи не сможем. Возможно, сыграем в Турции. Но, опять-таки, сейчас ничего точно вам не могу сказать.