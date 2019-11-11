Oops! Fortnite приравняла Беларусь к Северной Корее и Сирии





Новый сезон в киберспортивной дисциплине Fortnite набирает ход. После невероятного Кубка мира с призовым фондом $30 млн разработчики игры ушли на паузу, однако весьма скоро вернулись с глобальным обновлением.





Теперь же Epic Games вернулись к профессионалам и уже готовят кучу крупных турниров. Однако принять участие в Championships Series и остальных ивентах смогут не все.





При детальном анализе правил «Битвы за рейтинг» нашёлся необычный пункт 3.6.1 («Дополнительные ограничения»). Он говорит о том, что мероприятие доступно игрокам со всего мира – кроме физических лиц, проживающих в Беларуси, на Кубе или в одной из 16 других стран, представленных в списке, сообщает «Чемпионат».





В перечне представлены страны Африки и Ближнего Востока, а также отдельно выделен Крым – да, его жители вне зависимости от гражданства также не будут допущены к соревнованиям. Судя по всему санкции коснутся игроков на всех турнирах, которые проводят разработчики.





Выписка из Правил, пункт 3.6.1: «… в Мероприятии не могут участвовать физические лица, проживающие в Беларуси, Центрально-Африканской Республике, Крыму, Демократической Республике Конго, на Кубе, в Эритрее, Гвинее-Бисау, Иране, Ираке, Ливане, Либерии, Ливии, Мьянме (Бирме), Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане и Сирии».





Знакомые с политической ситуацией могли уже догадаться, в чём дело. Участие в ивентах по Fortnite запрещено тем регионам, которые находятся под санкциями США – именно в Штатах располагается штаб-квартира издателей Fortnite. Эту теорию подтвердили и сами авторы игры, оправдывая свои действия соблюдением законов своей страны.









В большинстве запретных регионов не так много достойных киберспортсменов (хотя столь строгие меры в любом случае ничем не обоснованы). Другое дело – Беларусь. Игрок российской Virtus.pro Артур 7ssk7 Кюршин пока комментариев не давал, но наверняка шокирован новыми правилами. Два месяца назад он играл на Кубке мира, а сейчас, возможно, будет вынужден задуматься о завершении карьеры.





Надежда ещё есть, хотя разработчики на запрос Virtus.pro выдали весьма запутанный ответ. Пока выходит, что запрет касается только территории указанных регионов – и VP уже отправила своего игрока в Германию, чтобы Артур тренировался и играл за пределами Беларуси.





Сейчас 7ssk7 готовится к Fortnite Champions Series, хотя точные нюансы запрета не знает ни он, ни клуб, ни, похоже, и сами организаторы.