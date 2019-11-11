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Алексей Бага: Пока есть минимальная лазеечка влезть в эту стену, мы будем стучаться

Главный тренер БАТЭ оценил шансы клуба на чемпионство.

Об этом рулевой борисовского БАТЭ Алексей Бага заявил после победы над "Витебском" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Беларуси, пишет "Прессбол".

- Мы очень довольны, что увозим три очка отсюда, из этого футбольного города. Готовились к тяжелой игре, она таковой и получилась. И погода немножко внесла коррективы, полянка немножко тяжеловатая была. И "Витебск", несмотря на то, какое он место занимает. С командой Ясинского всегда тяжело играть: и разные системы применяются, люди знают, что делать.


- Как оцениваете шансы на чемпионство?

- Перспективы все ясны. Мы, прежде всего, должны винить себя, что оказались в такой ситуации, растеряли очки, где не нужны были. Но бывает, это спорт, и пока есть минимальная лазеечка влезть в эту стену, мы будем в нее стучаться.
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