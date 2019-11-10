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Месси сравнялся с Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

У аргентинца будет шанс обойти португальца.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил бомбардирское достижение Криштиану Роналду, которое он оформил в составе мадридского "Реала". 

В поединке 13-го тура Примеры каталонцы дома разгромили "Сельту" со счетом 4:1, а три гола на свой счет записал Месси. Аргентинский форвард оформил свой 34-й хет-трик в чемпионате Испании и сравнялся по этому показателю с нападающим Криштиану Роналду. 


При этом португалец уже покинул Примеру и выступает за "Ювентус", поэтому у капитана "Барселоны" будет шанс обойти конкурента в будущем.

Стоит отметить, что "Сельта" стала 22-й командой Примеры, которой Месси забил 10 или больше голов за карьеру. "Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Реал" по дополнительным показателям, пишет УНИАН.
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