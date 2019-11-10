Нападающий "Барселоны" Лионель Месси повторил бомбардирское достижение Криштиану Роналду, которое он оформил в составе мадридского "Реала".





В поединке 13-го тура Примеры каталонцы дома разгромили "Сельту" со счетом 4:1, а три гола на свой счет записал Месси. Аргентинский форвард оформил свой 34-й хет-трик в чемпионате Испании и сравнялся по этому показателю с нападающим Криштиану Роналду.









При этом португалец уже покинул Примеру и выступает за "Ювентус", поэтому у капитана "Барселоны" будет шанс обойти конкурента в будущем.