У брестского «Динамо» появился уникальный шанс
13-летняя непрерывная гегемония БАТЭ в белорусском футболе может завершиться.
Начиная с 2006 года, борисовская команда БАТЭ неизменно становилась чемпионом Беларуси.
Но сегодня, 10 ноября, 13-летняя непрерывная гегемония борисовчан может завершиться: на золото первенства всерьез замахнулась «Динамо» из Бреста, передает svaboda.org.
Динамовцы опережают БАТЭ на 7 пунктов и в случае победы в гостевом матче над «Ислочью» из Минской области досрочно обретут первый чемпионский титул в своей истории.
Начало игры в 15.30, ее будет транслировать телеканал «Беларусь 5».
Если же случится ничья или поражение, вопрос о чемпионство придется отложить.
12:17 10/11/2019
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