Сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Латвии





Беларусь: К. Шостак (И. Брикун); Стасенко (К) — Антонов (А), Лопачук — Дрозд — Стефанович; Знахаренко — Боголейша, Мартынов — Белевич (А) — Демков; Готовец — Еременко, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Амброжейчик, Сусло, Ногачев.









Латвия: Гудлевскис (Назаровс); Мамчинцс — Салия, Р. Букартс (А) — Смирновс — Индрашис (К); Смонс — Янсонс, Андерсонс — Неклюдовс — Разгалс; К. Фрейбергс — Бирзиньш, Золманис — Сарканис — Витолиньш; Елисеевс — Галоха — Баярунс; Кулда (А).





Напомним, что в предыдущих матчах подопечные Михаила Захарова одолели Францию (4:2) и проиграли Словении (0:2).