– Очень важно, чтобы руководитель мог сказать: «Да, я здесь ошибся». Важно слышать и слушать людей, которые связаны с футбольным клубом. Не околофутбольных, которые тебе «поливают в уши», а тех, кто ежедневно и кропотливо трудится на благо клуба, – сказал Селимов в интервью Трибуне





– Можно говорить, что когда Чиж приглашал вас на должность гендира «Динамо», у вас были товарищеские отношения, а сейчас вы стали врагами?





– Не то, что считаю его врагом. Он сейчас мне не товарищ и никогда им больше не станет.





– А был?





– Да, был. Просто я разочаровался в Чиже, как он, наверное, разочаровался во мне. У каждого своя правда.





– Вам жалко этого человека?





– Да. Мне его жалко.





– Вам жалко, что у Чижа забрали клуб через судебные разбирательства?





– Нет. Почему? Он не справлялся с клубом. Иметь амбиции – это одно, а добиваться результата – это совершенно другое…





А жалко ли, что забрали клуб у Чижа? Нет. За 20 лет, в течение которых он владел клубом, с имевшимися возможностями, административным ресурсом можно было бы достичь больших результатов, заработать много денег.





– В начале 2016 года Максим Витус рассказывал о том, что его обвиняли в сдаче матча с «Вильяррелом» в Лиге Европы. И из-за этого игроку пришлось уйти из команды. Расскажите о той ситуации.









– Не знаю, рассказывать об этом или нет. Может, без диктофона бы и рассказал. Но на сегодняшний день пока не хочу говорить. Может, придет время, и все узнают.





– Хорошо. Но эти разговоры небезосновательны?





– Они не имеют под собой вообще никакой почвы. Макс – хороший игрок для белорусского чемпионата, он в течение года адаптировался под наш стиль. Уход Витуса – это была потеря для «Динамо». Мы не имели права так поступать. Но был у нас председатель клуба, который принимал решения. Он посчитал, что Макс сдавал игры. Откуда такая информация? По его словам, из достоверных источников.





– Пробовали переубедить Чижа?





– Пробовал, конечно. Но меня не услышали. Как пробовал? Да просто убеждал, что ребята не могут сдавать игры, я в них уверен.