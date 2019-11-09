Никита Мирончик (весовая категория до 51 кг) в финале сражался с Чараком Муртузалиевым. Победа осталась за бойцом из России. Личный тренер белоруса Юрий Варкса после боя расставил все точки над «i»:





– Соперники сражались на чемпионате мира-2019 в Таиланде. Тогда на стадии полуфинала также сильнее оказался россиянин. В Минске Никита отработал лучше. Но мог и выиграть. Пожалуй, не хватило опыта. Кроме того, боец сильно волновался. Это также повлияло на исход.









Второе «серебро» в копилку сборной положила Дарья Белькова (до 60 кг). В соперницах у нее была многократная чемпионка мира, Европы, Кубков мира Нили Блок из Израиля. По итогам судейских записок все три раунда остались за Блок.









– Дарья старалась, но соперница была очень хороша, – отметил тренер Бельковой Дмитрий Шакута. – Она живет и тренируется в Таиланде под руководством местных специалистов. Вот и результат. Белоруске не хватило мощи, опыта, чтобы выиграть у профессионального бойца.









Мария Белуш (до 75 кг) в финале против россиянки Ольги Павловой в первом же раунде повредила левое колено. Далее соперница еще несколько раз целенаправленно пробивала по травмированной ноге. Белуш выстояла все 3 раунда, но о победе не могло быть и речи.





– Левое колено спортсменка повредила еще во время подготовки к турниру, – рассказал ее личный тренер Евгений Добротворский. – Но девушка решилась не сниматься с соревнований и уверенно добралась до финала. Увы, в первом раунде ее травма усугубилась. В таком состоянии тяжело рассчитывать на успех. Добавлю, что для Маши это первый чемпионат Европы. Ранее она сражалась только на чемпионатах мира и дважды становилась победительницей, трижды брала «серебро» и два раза «бронзу».









Финальные поединки у взрослых продолжатся 10 ноября (начало в 14:00). На ринг выйдут Андрей Кулебин, Дмитрий Валент, Дмитрий Варец и другие. Сегодня за золотые медали продолжают сражаться юниоры в двух возрастных категориях (14-15 лет и 16-17 лет). Вход во Дворец спорта свободный.



