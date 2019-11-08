СМИ заявили о напряженных отношениях между двумя звездами Барселоны
Два лидера каталонской Барселоны Лионель Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках, сообщает El Chiringuito TV.
По информации прессы, конфликт между футболистами продолжается с тех пор, как Месси выступил против трансфера Гризманна в Барселону. Правда, сам Месси, эту информацию ранее опроверг.
Гризманн перешел в Барселону с Атлетико во время летнего трансферного окна. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Переход форварда сборной Франции обошелся каталонскому клубу в 120 млн евро.
Позже Гризманн заявил о том, что ему просто общаться с капитаном и лидером команды Лионелем Месси.
19:36 08/11/2019
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