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Глеб объявил, когда завершит карьеру

Футбольный блогер КраСава приехал в Минск, где  встретился с Александром Глебом. Самый известный белорусский футболист рассказал ему, когда хочет завершить карьеру и кто приедет на его последний матч.

Полузащитник «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона закончит карьеру.

— В БАТЭ я получал мало практики. Ну не наигрался — захотелось еще подвигаться.

— То есть ты реально еще хочешь двигаться?

— После этого сезона двигаться больше не хочу.

— То есть сейчас у меня инсайд: после этого сезона ты заканчиваешь с футболом?

— Да, все, хватит, — сказал Глеб.

Позже он рассказал, что свой прощальный матч проведет следующим летом и на него приедет его коллега по «Арсеналу» — Сеск Фабрегас.
Источник: SPORT.TUT.BY
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