«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.





Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – цитирует тренера Трибуна







