Марцел Личка: Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.
«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.
Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – цитирует тренера Трибуна
11:27 08/11/2019
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