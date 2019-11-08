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Марцел Личка: Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка признался, что не против продлить контракт с клубом.

«У меня есть возможность продлить контракт. Я еще не думал о будущем, но хотел бы остаться здесь еще на год. Мы провели очень хороший сезон, я бы не хотел убегать отсюда. Я должен получить очень хорошее предложение, чтобы покинуть Брест.

Я еще молод, у меня есть время для перемен. Пока я думаю только об этой единственной победе, которая отделяет нас от чемпионства», – цитирует тренера Трибуна
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