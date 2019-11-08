Новым президентом WADA стал поляк Витольд Банька

Решение было принято в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице. Кандидатура Баньки была поддержана Советом Европы и представителями органов государственной власти, входящими в состав руководства WADA.





«Это важный момент в моей жизни. Спасибо за оказанное доверие. Символично, что решение было принято здесь, в Катовице, родном для меня регионе.





Скромность и работа – принципы, которым я следовал на посту министра спорта и туризма Польши, и я обещаю, что буду следовать им на посту президента WADA. Мы едины сердцем и душой в том, чтобы очистить спорт, создать справедливую среду для чистых спортсменов, построить сильную антидопинговую систему.





Я обещаю делать все возможное, чтобы построить мосты между всеми заинтересованными в этом сторонами, буду открыт к обсуждению всех вопросов. Я уверен, что вместе мы усилим антидопинговую систему и сделаем мировой спорт лучше», – цитирует Баньку ТАСС.





35-летний Банька вступит в должность с 1 января 2020 года. Он сменит на этом посту британца Крэйга Риди, который возглавлял WADA с 2013 года.