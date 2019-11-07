Захаров в сборной Беларуси начал с победы над французами

После первого периода наш соперник вел 1:0, но во второй двадцатиминутке белорусы забросили три шайбы. Отличились Белевич, Стефанович и Сусло, пишет TUT.BY





На 13-й секунде завершающей трети французы отыграли одну шайбу, но в самой концовке матча Лопачук забросил в пустые ворота.









Беларусь: И. Брикун (К. Шостак); Еременко — Знахаренко, Лопачук — Белевич — А. Костицын (К); Антонов — Стасенко (А), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А. Малявко — Сусло — С. Малявко; Боголейша — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Демков.





Франция: Арди; Галле — Манавьян (А), Трей (А) — Флери (К) — Бертран; Шакиашвилли — Мойсан, Бозон — Гюттиг — Реш; Тири — Кринон, Леклер — Ритц — Габори; Дуай — Бертон — Перре; Трибише, Ди Дьо Бальзамо.





В пятницу белорусы сыграют с командой Словении.