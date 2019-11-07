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Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко вступилась за брестское «Динамо»

Олимпийская чемпионка в беге на 100 метров Юлия Нестеренко прокомментировала решение брестского "Динамо" приостановить взаимодействие со СМИ, пишет "Прессбол".

"Очень правильно! Особенно спортсменов надо оградить от этих разборок и войн. Чуть больше эмоций, негатива, агрессии и тут же будет осечка. Не давайте им то, что они хотят! Берегите свою энергию и идите к своей цели! Если вы будете думать, что золото уже в кармане, вы проиграете. Спорт непредсказуем, поэтому не надо сейчас распыляться. Идите к своей цели, несмотря на трудности. Небольшая проверка-испытание. Пройдите его достойно. Мы в вас верим!" — написала Нестеренко в группе брестского "Динамо" Вконтакте

Также Нестеренко поделилась мнением о давлении на "Динамо" со стороны АБФФ.


"К сожалению, в спорте много случайных людей, которые не уважают ни спортсменов, ни тренеров, ни их труд, ни болельщиков. И вообще спорт им по барабану. А люди идейные, профессионалы, которые живут и болеют всем сердцем за спорт, за любимое дело, остаются за бортом. Думаю, это первопричина всех проблем. И, может, нашему клубу выпала такая миссия: вскрывать и разрешать эти проблемы. Другие неспособны... Но не время сейчас. Надо доделать дело!"

Олимпийская чемпионка-2004 сейчас трудится в футбольной академии брестского "Динамо".
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