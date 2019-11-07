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Белорусский судья покарал «Манчестер Сити»: использовал WAR, назначил пенальти, удалил вратаря

Несмотря на то, что в группах, которые играли в среду, осталось куда меньше интриги, чем в тех, что выходили на поле во вторник, место подвигам тоже нашлось. В центре внимания оказался, в частности, белорусский арбитр Алексей Кульбаков, судивший матч «Манчестер Сити» – Аталанта».


Наш соотечественник в конце первого тайма остановил игру и прибегнул к системе WAR. Посмотрев видеоповтор, Кульбаков назначил пенальти в ворота хозяев, который итальянцы, впрочем, не реализовали.

Но самый примечательный момент случился в эндшпиле. На 82-й минуте словенский полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич убежал один на один с чилийским вратарем «Манчестер Сити» Клаудио Браво. Голкипер сбил оппонента за пределами штрафной и немедленно был удален Кульбаковым с поля.

Пикантность заключалась в том, что вратарей в заявке у хозяев не осталось: Эдерсон, начинавший матч в «рамке», был заменен из-за небольшого повреждения. Надевать перчатки пришлось защитнику Кайлу Уокеру. И он со своей задачей справился, парировав удар со штрафного. 
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