Андрей Арямнов: «Многие спортсмены заслуживают именной улицы в стране»





— Почему бы и нет, собственно? Это не лично моя инициатива: в соцсетях пользователи создали петицию, под которой подписалось много человек. А я поддержал. Хорошая идея. Давно размышляю над тем, как люди придумывают названия улицам. Почему, если есть, скажем, мост — она Мостовая? Или колодец — значит, Колодезная. И так далее. Давайте называть улицы в честь белорусов, которые реально этого заслуживают.





— По-вашему, кто заслуживает именные улицы в нашей стране?





— Многие другие спортсмены, тренеры и представители разных профессий. Стадион в честь Анатолия Капского до сих пор не назвали. Не получилось с ареной, давайте улицу Капского откроем. Тем более после областных «Дажынак» в Борисове появились новые улочки. Надо как-то оживить общественное мнение, чтобы люди зашевелились, начали действовать. Когда сидишь на мягком месте ровно, то ничего не изменится. Нужно собирать единомышленников и продвигать идеи. Бывает и так, что один в поле воин. Главное — желание.









— У вас хватает единомышленников?





— Мне очень повезло, что рядом со мной родственники, друзья, поклонники моего спорта. И они меня поддерживают.







