Расписание поездов между Минском и Ригой изменят во время ЧМ по хоккею
Беларусская железная дорога (БЖД) и Latvijas dzelzceļš (LDz) договорились обеспечить дружественный для фанатов трафик между столицами стран во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
Для этого будет разработано специальное расписание поездов. Окончательное решение будет принято во время подготовки расписания поездов на 2020/2021 годы, сообщает пресс-служба LDz.
Сотрудничество между железнодорожными компаниями Латвии и Беларуси обсудили их руководители Марис Кляйнбергc и Владимир Морозов 6 ноября в Риге.
Кстати для сведения: скорый поезд Минск-Рига перевез в этом году 6928 вагонов в Латвию и 19 365 вагонов обратно.
"Белорусский партизан"
09:37 07/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение