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Расписание поездов между Минском и Ригой изменят во время ЧМ по хоккею

Беларусская железная дорога (БЖД) и Latvijas dzelzceļš (LDz) договорились обеспечить дружественный для фанатов трафик между столицами стран во время чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Для этого будет разработано специальное расписание поездов. Окончательное решение будет принято во время подготовки расписания поездов на 2020/2021 годы, сообщает пресс-служба LDz.

Сотрудничество между железнодорожными компаниями Латвии и Беларуси обсудили их руководители Марис Кляйнбергc и Владимир Морозов 6 ноября в Риге. 

Кстати для сведения: скорый поезд Минск-Рига перевез в этом году 6928 вагонов в Латвию и 19 365 вагонов обратно.
"Белорусский партизан"
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