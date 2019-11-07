Для этого будет разработано специальное расписание поездов. Окончательное решение будет принято во время подготовки расписания поездов на 2020/2021 годы, сообщает пресс-служба LDz.





Сотрудничество между железнодорожными компаниями Латвии и Беларуси обсудили их руководители Марис Кляйнбергc и Владимир Морозов 6 ноября в Риге.





Кстати для сведения: скорый поезд Минск-Рига перевез в этом году 6928 вагонов в Латвию и 19 365 вагонов обратно.



