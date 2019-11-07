



Победа в этом поединке принесет брестчанам чемпионский титул.





- Настроение в команде хорошее, мы все готовы продолжать эту борьбу за чемпионство. Мы знаем, что очень близко к цели. Хотим сделать этот шаг уже в воскресенье в матче с "Ислочью". Это будет очень сложная игра, соперник показывает хорошую игру на контратаках. Будем играть на искусственном поле, для нас это тоже немножко непривычно. Но чемпионство — это наша цель. Сделаем все, чтобы победить в Минске, — отметил Личка в интервью клубной пресс-службе.



