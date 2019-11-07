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Марцел Личка: знаем, что очень близки к чемпионству. Хотим сделать этот шаг уже в матче с "Ислочью"

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Беларуси с "Ислочью".


Победа в этом поединке принесет брестчанам чемпионский титул.

- Настроение в команде хорошее, мы все готовы продолжать эту борьбу за чемпионство. Мы знаем, что очень близко к цели. Хотим сделать этот шаг уже в воскресенье в матче с "Ислочью". Это будет очень сложная игра, соперник показывает хорошую игру на контратаках. Будем играть на искусственном поле, для нас это тоже немножко непривычно. Но чемпионство — это наша цель. Сделаем все, чтобы победить в Минске, — отметил Личка в интервью клубной пресс-службе.
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