







"Это кто решил?" — написал Боранбаев в инстаграме к посту, в котором сказано об увольнении Шпилевского.





Накануне журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Шпилевский будет уволен после заключительного тура чемпионата Казахстана, матчи которого пройдут 10 ноября.





Шпилевский возглавил "Кайрат" в ноябре прошлого года. Его контракт с алматинским клубом рассчитан на три года.



