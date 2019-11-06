Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хорватский футболист пинком убил курицу и получил красную карточку

Футболист «НК Еленград» Иван Газдек в одном из матчей своей команды в полупрофессиональной лиге Хорватии был удалён после того, как пнул курицу, пишет RT.

Фото: 24sata.hr

Как сообщает 24SATA, во время матча игрок погнался за курами, которые оказались на поле. Одну из кур Газдек пнул, после чего она сразу умерла.

Футболист выбросил мертвую птицу за пределы поля, а арбитр показал ему красную карточку.

«Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну. Рефери подбежал ко мне и показал мне прямую красную карточку. Поверьте мне, я не специально убил эту курицу. Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу», — сказал Газдек.
SPORT.TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Детство в кредит
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru