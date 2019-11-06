- Жизнь профессионального хоккеиста — это лед и гостиницы, мало что успеваешь увидеть. Как быть? Ведь это работа, но в то же время по семье скучаешь всегда.





- Если говорить о выезде, то это прежде всего команда: ребята, коллектив, какие-то шутки, истории. Это вне хоккея, когда с тренировки в автобусе едем. Подготовка к играм, разбор соперников, разбор своей игры и ошибок, постоянная работа. Семья у меня находится сейчас в Петербурге, маленький ребенок, естественно, скучаю. Но в 21 веке есть средства связи, можно видеть его, пусть через экран смартфона, но каждый день.





- Жена понимает, все нормально?





- Конечно, она скучает, ей тяжело с маленьким ребёнком одной справиться, пока в Петербурге не так много друзей и знакомых. Но в то же время она понимает, что сейчас по-другому быть не может. Я ее поддерживаю, а она меня, у нас полное взаимопонимание.





- Есть свободное время в Петербурге?





- Жена приехала относительно недавно, у нас была домашняя серия, в это время мы живем в гостинице, семью видел только после. Выходной мы провели вместе, сделали нужные покупки. Для нас Петербург — город не новый, мы здесь раньше были, гуляли. Правда вот в Эрмитаж попасть не удалось, но времени еще предостаточно.









- Твоя жена Виктория — человек творческий. Чем она занимается и как вы познакомились?





- Да, она творческая личность, поющая девушка. В Беларуси есть популярная группа "Топлесс", она ее солистка, уже пятый год выступает. Скажу сразу, выступают не топлесс, наряды у них красивые, но не вызывающие. А познакомил нас общий друг. Мы давно дружим, у него жена тоже выступала в этой группе. После того, как мы здорово выступили на чемпионате мира 2015 года, по приезду домой мы пошли ужинать вместе, они много рассказывали про Вику, я взял телефон, мы созвонились. Дальше была долгая переписка, а когда я приехал в Минск, все пошло-поехало. Я сделал предложение, теперь мы полноценная семья, — цитирует официальный сайт питерского "Динамо".







