Бригада Виктора Шимусика, обслуживавшая скандальный матч высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), получила назначение на матч второй лиги национального первенства «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны»-БГУФК, передает «Прессбол».





И «Арсенал», и «Ошмяны»-БГУФК уже обеспечили себе выход в первую лигу.