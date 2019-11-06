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Судью скандального матча «Динамо» Брест - «Шахтер» сослали во вторую лигу

Судейство Виктора Шимусика вызвало недовольство в футбольных кругах.

Бригада Виктора Шимусика, обслуживавшая скандальный матч высшей лиги чемпионата Беларуси «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск), получила назначение на матч второй лиги национального первенства «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны»-БГУФК, передает «Прессбол».

И «Арсенал», и «Ошмяны»-БГУФК уже обеспечили себе выход в первую лигу.
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