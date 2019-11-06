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Нападающий БАТЭ поможет финнам получить путевку на ЧЕ-2020

Нападающий БАТЭ Яссе Туоминен получил вызов в сборную Финляндии, которой осталось набрать два очка в двух поединках, чтобы впервые в истории пробиться в финальный турнир чемпионата Европы

В пятницу, 15 ноября, финны сыграют дома с лихтенштейнцами, а в понедельник, 18-го, сразятся в Афинах с греками.

После 8 туров в группе "J" лидирует Италия — 24 очка. Дальше идут Финляндия — 15, Армения и Босния и Герцеговина — по 10, Греция — 8, Лихтенштейн — 2.
Источник: pressball.by
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