Нападающий БАТЭ поможет финнам получить путевку на ЧЕ-2020
Нападающий БАТЭ Яссе Туоминен получил вызов в сборную Финляндии, которой осталось набрать два очка в двух поединках, чтобы впервые в истории пробиться в финальный турнир чемпионата Европы
В пятницу, 15 ноября, финны сыграют дома с лихтенштейнцами, а в понедельник, 18-го, сразятся в Афинах с греками.
После 8 туров в группе "J" лидирует Италия — 24 очка. Дальше идут Финляндия — 15, Армения и Босния и Герцеговина — по 10, Греция — 8, Лихтенштейн — 2.
Источник: pressball.by
13:56 06/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение