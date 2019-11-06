Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2020

Главный тренер Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира 2020 года.

На турнире, в котором примут участие 16 команд, белорусские хоккеисты должны занять место не ниже 12-го, пишет euroradio.fm

Мировое первенство пройдёт в мае следующего года в Цюрихе и Лозанне. Как известно, белорусы имеют страховку от вылета из элиты, поскольку в 2021-м проводят вместе с Латвией чемпионат мира.


Пресс-конференция Захарова во вторник прошла на "Чижовка-Арене". Он также ответил на вопрос о своём тренерском штабе. Фамилии помощников главного тренера ( "известных специалистов с большим опытом") озвучат в декабре.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru