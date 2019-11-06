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Артем Милевский и Виталий Жуковский обещают "зарубу"

Форвард брестского "Динамо" Артем Милевский пригласил всех болельщиков в Минск на матч 28-го тура чемпионата Беларуси с "Ислочью".

Поединок пройдет 10 ноября на стадионе ФК "Минск".

"Всем в воскресенье быть на Маяковке, брестские!" — написал Милевский в инстаграме. В комментариях к записи отметился и главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский. "Ок, буду", — ответил специалист. Игрок и тренер пообещали, что на поле будет заруба.

В случае победы, брестское "Динамо" досрочно выиграет чемпионат Беларуси.
Прессбол
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