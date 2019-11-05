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Штрафы и дисквалификация. Федерация футбола вынесла наказания брестскому «Динамо»

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» вынесла ряд наказаний по итогам скандального матча между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером», пишет SPORT.TUT.BY

Напомним, что по ходу встречи игроки брестского «Динамо» оскорбляли главного судью матча Виктора Шимусика, который не заметил игру рукой в штрафной площади «Шахтера» и не назначил пенальти, а в самой концовке поединка отменил гол брестчан. После игры болельщики клуба бросали в сторону судьи посторонние предметы.

Брестское «Динамо» суммарно было оштрафовано на 700 базовых величин (20 400 рублей), штрафам также подверглись форвард брестчан Артем Милевский (637,5 рублей) и Сергей Кисляк (1275 рублей). Ломившийся после игры в судейскую комнату Кисляк также дисквалифицирован на пять матчей.


Главному тренеру «Динамо-Брест» Марцелу Личке вынесено предупреждение.

В программе «Судите с нами» Белорусская федерация футбола признала, что судья ошибочно не назначил пенальти. В остальных эпизодах он принимал верные решения.

Глава департамента судейства Андрей Чепа назвал поведение игроков брестского «Динамо» «позором» и «колхозом».
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