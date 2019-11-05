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Андрей Костицын стал капитаном минского "Динамо"

Нападающий Андрей Костицын стал новым капитаном хоккейного клуба "Динамо-Минск".

Андрей Костицын / пресс-служба ХК "Динамо-Минск"​

Такое решение, как передает пресс-служба, приняли совместно тренерский штаб и гендиректор клуба Дмитрий Басков, передает "Еврорадио".

Решение обосновывается тем, что Андрей Костицын — один из наиболее опытных и титулованных игроков в составе команды. Он не только должен стать примером для молодых хоккеистов, но и помочь им в подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге.
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