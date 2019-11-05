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Красота по-белорусски: Герасименя в свадебном платье под водой

Чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя поделилась в своем Instagram красивым фото.

"Тот редкий момент, когда получилось, – пишет Герасименя. – Тот, кто снимался под водой, в платье/костюме меня поймет. А вообще здесь, как и в жизни, тебя постоянно штормит, носишься по волнам, ныряешь, снова всплываешь, а помнишь ты только тот момент затишья и спокойствия, и тот закат на горизонте, который встречали с любимыми… Любви вам".
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