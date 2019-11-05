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Более 500 бойцов из 27 стран: в Минске начинается ЧЕ по муай-тай

В Минск приехали более 500 сильнейших бойцов Европы из 27 стран. Участники оспорят титулы и медали континентального форума.

Минский чемпионат Европы является лицензионным для отбора на Всемирные игры 2021 года в Бирмингеме. Впервые в истории в рамках европейского турнира комплекты наград разыграют и юниоры в трех возрастных категориях. Самая младшая – с 12 лет.

Состязания пройдут на рингах Дворца спорта. 5 ноября с 14 часов стартуют предварительные поединки, а церемония открытия чемпионата Европы запланирована на 18 часов. Финальная часть турнира состоится в эти выходные, передает СТВ.
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