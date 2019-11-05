"Сейчас все белорусские атлеты чистые. Но, к сожалению, у вашей сборной был темный период в истории. К сожалению, увеличить белорусскую квоту "один мужчина, одна женщина" уже невозможно", - заверил он.





При этом он высказал уверенность, что двое белорусских спортсменов, которые будут представлять страну в Токио-2020, сумеют завоевать там две олимпийские медали.





"Сокращение квот особо не ударит по вашей команде. Уверен, что белорусские атлеты завоюют в Токио две медали — золото и серебро", - отметил представитель Международной федерации.





Он напомнил, что в нынешнем году кардинально изменена система отбора тяжелоатлетов на Олимпийские игры. И помимо команды Беларуси, есть еще 22 сильные сборные, у которых всего одна или две лицензии.









"Международный олимпийский комитет принял действующую квалификационную систему и количество квот для каждой страны. Что-то изменить уже практически невозможно", — развел руками Джалуд.





Белорусская федерация тяжелой атлетики была лишена права выставлять полноценную команду на соревнованиях высокого ранга из-за систематических нарушений антидопингового законодательства. Между тем, в Беларуси надеялись, что до ОИ-2020 нашей стране может быть смягчено наказание.