



Прокомментируете действия футболистов, которые пытались арбитрам показать на телефоне повтор эпизода, где Игорь Бурко в штрафной сыграл рукой?

А что тут комментировать? Все и так понятно. Это какой-то колхоз. Они хотят показать телефон судье, тот посмотрит и на этом основании примет решение? По-моему, такое поведение игроков — это позор.





Зато на повторе можно рассмотреть эпизод с нескольких ракурсов.

То есть, по-вашему, нормально взять телефон и так поступать?









Нет, не считаю это нормальным. Но это своеобразный VAR, который есть в Европе, а до нас еще не дошел.

Вы знаете, мнение такое, мягко говоря, спорное. Ведь если бы судья принял решение на основании просмотра повтора на телефоне, думаю, смех был бы на всю Европу. Это был бы просто позор. И, кстати, если вы знаете, в новых правилах прописано следующее: если игрок показывает арбитру, что нужно идти посмотреть VAR, то футболисту сразу же предъявляется желтая карточка. Поэтому все поползновения Кисляка, Нехайчика с этим телефоном показывают уровень нашего футбола и лидеров нашего футбола в частности. Это их не красит, — передает слова Чепы by.tribuna.com.







