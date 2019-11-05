Глава департамента судейства против ТВ-программы про судей

«Это вредная программа, неинтересная. Ни в одной стране мира нет такой программы, где дается официальная оценка судейских решений. Хоть одна страна есть? Нет. А у нас появилась. В начале года начали вести – получилась какая-то ерунда. Люди воспринимают все не так, как должны. Начинаются звонки: «А вы наш момент не дали, а вы не разобрали тот эпизод». Не мы же выбираем их. Нам дает пресс-служба те эпизоды, которые в интернете больше всего обсуждаются. Но все равно в наш адрес потом летят какие-то обиды. До конца года передача доживет кое-как, а потом не будем ее возобновлять.





Так что лучше за комментарием обратитесь к ветеранам, болельщикам. Они [болельщики] вам расскажут об этих моментах гораздо красочнее, чем я. Хотя правил не знают, но говорить будут. На диване всегда лучше судится и играется», – сказал Чепа.