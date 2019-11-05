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Австралийский спринтер-олимпиец Джоэл Милберн не смог убежать от полиции с пакетом кокаина

Австралийский спринтер Джоэл Милберн арестован полицией Сиднея за хранение наркотиков.

Бегун находился под подозрением в хранении и распространении кокаина. Спортсмен, выходя из одного из баров Сиднея, увидел полицейских и предпринял попытку скрыться, но был пойман. Ему также не удалось избавиться от наркотиков — Милберн был задержан с небольшим пакетом кокаина, отмечает Daily Mail.

Милберну также предъявлены обвинения в сопротивлении полиции. По словам адвоката австралийского олимпийца, на следующем заседании суда он признает свою вину.

33-летний Милберн — участник Олимпиады-2008, где занял 15-е место в беге на 400 метров.
Прессбол
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