Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков обратился к болельщикам после болезненного поражения в Уфе.





- У нашей команды сейчас непростой период. По разным причинам мы не можем рассчитывать на большую часть лидеров — травмы и болезни лишили нас шести игроков топовых звеньев, и это не могло не сказаться на результатах. В последних двух матчах на лед выходило только трое легионеров. Их место в основе заняли молодые белорусы, которые пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как "Салават Юлаев". Но мы продолжим доверять Еременко, Мартынову, Денисову, Павленко, Грецкому, Толопило и другим ребятам, за которыми будущее нашего хоккея — и национальной сборной, и "Динамо". Потому что если это не сделать сейчас, завтра будет еще хуже.





Сейчас команда находится на пути домой, а уже в понедельник приступит к тренировкам. Весь международный перерыв, ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с "Торпедо" и прервать эту серию поражений. Будут сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже.









То, что наша команда способна показывать совсем другой хоккей, способна побеждать любого соперника, мы видели совсем недавно, когда брали верх над "Йокеритом", "Металлургом" и "Спартаком". Позади только треть турнирной дистанции, и от зоны плей-офф нашу команду отделяют шесть очков — это три победы, а значит, ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным.



