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Хоккей. Директор минского "Динамо" обратился к болельщикам после болезненного поражения в Уфе

Будут сделаны определенные кадровые выводы.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков обратился к болельщикам после болезненного поражения в Уфе.

- У нашей команды сейчас непростой период. По разным причинам мы не можем рассчитывать на большую часть лидеров — травмы и болезни лишили нас шести игроков топовых звеньев, и это не могло не сказаться на результатах. В последних двух матчах на лед выходило только трое легионеров. Их место в основе заняли молодые белорусы, которые пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как "Салават Юлаев". Но мы продолжим доверять Еременко, Мартынову, Денисову, Павленко, Грецкому, Толопило и другим ребятам, за которыми будущее нашего хоккея — и национальной сборной, и "Динамо". Потому что если это не сделать сейчас, завтра будет еще хуже.

Сейчас команда находится на пути домой, а уже в понедельник приступит к тренировкам. Весь международный перерыв, ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с "Торпедо" и прервать эту серию поражений. Будут сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже.


То, что наша команда способна показывать совсем другой хоккей, способна побеждать любого соперника, мы видели совсем недавно, когда брали верх над "Йокеритом", "Металлургом" и "Спартаком". Позади только треть турнирной дистанции, и от зоны плей-офф нашу команду отделяют шесть очков — это три победы, а значит, ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным.

И нам есть на кого равняться. Команда нашей школы СДЮШОР БФСО "Динамо" 2008 года рождения, которая сейчас выступает на турнире в Москве, в воскресенье встречалась с "Салаватом Юлаевым". Ребята выходили на лед, уже зная, как завершился матч в Уфе. Уверен, что это придало им дополнительной мотивации. Поединок окончился со счетом 7:2 в пользу "Динамо". В понедельник, когда я встречусь со взрослыми динамовцами, я им обязательно расскажу о том, как надо играть за свой клуб, — приводит слова функционера hcdinamo.by.
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