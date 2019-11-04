Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Все получилось резко и быстро». Стало известно, как уволили Захарова

Тренер по хоккею в этом году был внезапно уволен из «Юности».

По данным «Салiдарнасцi», руку к этому приложил непосредственно Александр Лукашенко, который не захотел, чтобы специалист возглавлял одновременно и сборную Беларуси, и хоккейный клуб.

В воскресном выпуске программы Итоги недели на телеканале «Беларусь 1» Михаил Захаров поделился подробностями своего увольнения:

– Все получилось резко и быстро… Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Прибежала семья, после сказали, что надо сдать телефоны, компьютеры и остальные вещи. Грубо говоря, произошло это в пять часов, в конце рабочего дня.


Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты. Получилось так. Руководство решило, что мне стоит сконцентрироваться только на сборной, – рассказал специалист.

Пожалуй, слова Захарова лишь подтверждают информацию о том, что решение о его увольнении принималось явно не чиновниками Федерации хоккея Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как США Лукашенко танки подарили
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru