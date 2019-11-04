«Все получилось резко и быстро». Стало известно, как уволили Захарова

– Все получилось резко и быстро… Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Прибежала семья, после сказали, что надо сдать телефоны, компьютеры и остальные вещи. Грубо говоря, произошло это в пять часов, в конце рабочего дня.

Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты. Получилось так. Руководство решило, что мне стоит сконцентрироваться только на сборной, – рассказал специалист.





Пожалуй, слова Захарова лишь подтверждают информацию о том, что решение о его увольнении принималось явно не чиновниками Федерации хоккея Беларуси.