Согласно дисциплинарному кодексу, есть пять серьезных нарушений правил игры против официальных лиц матча.





1. Оскорбительное поведение футболиста или официального лица клуба (команды) в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 5 (пяти) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.





2. Плевок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), в официальное лицо матча до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.





3. Умышленный толчок, совершенный футболистом или официальным лицом клуба (команды), официального лица матча до, во время и после матча наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей и штрафом в размере от 10 до 50 базовых величин.









4. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенная футболистом или официальным лицом клуба, наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин.





5. Оказание физического воздействия (за исключением умышленного толчка) на официальное лицо матча до, во время и после матча, совершенное футболистом, – дисквалификацией на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин; официальным лицом клуба, – наказывается запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от 6 (шести) месяцев до 2 (двух) лет и штрафом в размере от 20 до 70 базовых величин.