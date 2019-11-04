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Слухи подтвердились. Уволен главный тренер солигорского «Шахтера»

Уволен главный тренер футбольного клуба "Шахтер" (Солигорск) 60-летний Сергей Ташуев, информирует сайт клуба.

Слухи подтвердились. Уволен главный тренер солигорского «Шахтера»
TUT.by
Такое решение приняли 4 ноября на встрече клуба и тренерского штаба. Сотрудничество отменили "по соглашению сторон". Тренера и его команду поблагодарили за проделанную работу и пожелали "удачи в дальнейшей карьере". Ташуев — российский специалист. Он был назначен главным тренером "Шахтера" в апреле 2018-го, сообщает "Еврорадио".

Исполняющим обязанности главного тренера солигорцев назначен Сергей Никифоренко.

Отставка Ташуева произошла за три тура до окончания чемпионата страны. Накануне "Шахтер" сыграл в гостях вничью 1:1 с брестским "Динамо". У команды 59 очков, она занимает третье место и уже обеспечила себе бронзовые медали первенства Беларуси. Однако горняки могут побороться и за серебряные медали с БАТЭ, у которого 61 очко. Брестское "Динамо" лидирует с 68 очками.


В октябре Сергей Ташуев в одном из интервью высказался насчет селекционной работы в клубе. По его словам, о появлении нового футболиста он узнавал "через сайты, эсэмэски, в случайных разговорах".
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