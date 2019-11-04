БАТЭ не готов к борьбе за титул

После матча с «Ислочью» без этого тоже не обошлось. Можно было различить и одинокие выкрики «Уходи!».





Однако большая часть борисовских болельщиков отреагировала на неудачу, приговорившую чемпионскую интригу, иначе: благодарила «Ислочь» за шикарную игру аплодисментами и скандируя «Молодцы!».





«Волки» вечером воскресенья просто унизили БАТЭ.





– Комментировать нечего. Поздравляем соперника с победой. У них определенная задача – набрать 50 очков. Они ее выполняют. У нас – своя задача. Мы ее выполнить не смогли. Поздравляем «Ислочь». Наверное, все, – был лаконичен при подведении итогов матча Алексей Бага.





Еще до того, как тренер вышел к журналистам, пресс-атташе БАТЭ Сергей Дашкевич предупредил: «Все вопросы через меня. И надеюсь на вашу порядочность в сложившейся ситуации». Это был явный намек на то, что спрашивать Багу о возможной отставке не стоит.





Через неделю после неудачного с точки зрения результата выезда в Солигорск борисовчане, казалось, должны были гореть желанием реабилитироваться. Даже несмотря на то, что противостояла им команда, доставившая в этом сезоне немало проблем.









Но игроки БАТЭ вышли на поле то ли чрезмерно расслабленными, то ли неуверенными в себе, и уже на шестой минуте пропустили первый мяч. Причем пассивность хозяев вызвала искреннее удивление.





Правый защитник «Ислочи» Сергей Карпович спокойно прошел половину поля и сместился в центр. После удара киксанул Копитович при попытке выноса – мяч оказался у одинокого Макася, который и открыл счет.





Только после этого БАТЭ очнулся и благодаря голу Драгуна, а затем и красивому точному удару Максима Скавыша после передачи Станислава еще до перерыва сумел совершить камбек. Вот только гости все равно чувствовали себя вольготно и уверенно.





Вторая 45-минутка обернулась для Баги-старшего и всех болельщиков БАТЭ кошмаром – гости отгрузили три мяча менее чем за полчаса.





Причем вновь в «заслугу» себе в полной мере эти голы могут отнести центральные защитники. И, в частности, Копитович, которому вечер откровенно не удался.





Сначала он позволил Макасю элегантно пробить из под-себя по воротам Сергея Черника. Затем в паре с Егором Филипенко лишь наблюдал, как Янсане, выйдя один на один с голкипером, спокойно поражал дальний угол.





Ну а в довершении ко всему при четвертом взятии ворот Копитович оставил одного Стивена, который с пары метров спокойно расстрелял Черника. Молодой защитник Захар Волков, неожиданно для многих усевшийся на лавку, грустно наблюдал за этим кошмаром.





Бага-старший вновь не смог в качестве тренера обыграть «Ислочь».





– Есть много тренеров, которых я не обыгрывал, – рассуждал на пресс-конференции на эту тему Жуковский. – Так бывает. Алексея Багу я очень давно знаю и очень уважительно к нему отношусь. Понятно, что сейчас у него очень тяжелое время, но он молод и амбициозен.





Думаю, в дальнейшем у него все будет получаться. Потому что я чуть больше нахожусь в роли главного тренера, и у меня было больше стресса, чем у Алексея Анатольевича. Я думаю, это не проблема. Он высококвалифицированный специалист.





– Не знаю, как объяснить, что произошло, – слова защитника БАТЭ Дмитрия Бессмертного. – Всегда настраиваемся только на победу, да и с мотивацией проблем не было. Но получили нелепый гол в начале матча, пришлось отыгрываться. Забили второй, вроде, все шло хорошо. Тем не менее почему-то потеряли концентрацию, пропустили с контратаки, а потом еще и еще.





Бессмертный стал единственным игроком БАТЭ, который прошел через микст-зону. Остальные футболисты сбежали со стадиона через запасной выход.





– Жалко ли мне борисовскую команду? – наставник «Ислочи» Виталий Жуковский пребывал в отличном настроении и был готов отвечать на вопросы и после пресс-конференции. – Это футбол, это спорт. Поэтому даже не думал, жалко мне соперника или нет. Мы тоже сталкивались с тем, что долгое время борисовчане обыгрывали нас, разница мячей была огромная. Сейчас же просто хочется пожелать тем ребятам, с которыми я когда-то был в БАТЭ, удачи. В этом году она от них почему-то часто отворачивалась.









Накануне поединка весь тренерский штаб «Ислочи» посетил могилу Анатолия Капского.





***





Такой тишины в микст-зоне не бывало давно. Даже когда борисовчане вылетали из еврокубков, и то было куда оживленнее и в какой-то степени веселее. Сейчас же лишь несколько журналистов переминались с ноги на ногу в ожидании игроков. При этом понимая, что из борисовчан говорить вряд ли кто-то захочет. Спас, как и в Солигорске, все тот же Бессмертный.





– Почему долго не выходили из раздевалок? Все сидели, никто не мог понять, что произошло, – рассказывает молодой защитник. – Главный тренер сказал пару слов. На повышенных тонах? Не без этого. А так царила тишина. Заходил и Андрей Капский. Понятно, что был зол, тоже высказал свое мнение по ситуации.





Председатель правления БАТЭ последовал примеру игроков и удалился со стадиона через запасной выход.





Главной целью корреспондентов был все-таки Александр Глеб. Полузащитник-ветеран в воскресенье впервые сыграл против БАТЭ, причем вышел на поле с капитанской повязкой.





– В Борисове Александр провел много успешных лет. Мы даже не обсуждали в раздевалке. Такое решение принял Александр Шагойко. Он предложил. Глеб принял повязку. Мы рады, что он был на поле капитаном, – сказал на пресс-конференции Жуковский.





Выглядел Глеб очень прилично: разгонял атаки, обводил, часто брал игру на себя, оформил ассист и еще поучаствовал в парочке голевых атак. Если бы не дубль Александра Макася, наверняка бы Глеба признали лучшим игроком матча в составе «Ислочи».





Едва полузащитник вышел из раздевалки, сразу заявил: «Ребята, по этому матчу никаких комментариев давать не буду».





– Чуть-чуть нам не хватило времени, чтобы интегрировать Сашу в игру «Ислочи», – о полузащитнике решил рассказать главный тренер «Ислочи». – Сейчас он с каждым разом все лучше и лучше понимает, как и что нужно делать в том или ином эпизоде. Если бы Глеб оказался у нас с начала сезона, было бы намного лучше. Но в любом случае мы довольны тем, что подписали такого игрока.









Наверняка доволен Жуковский и голкипером Егором Хаткевичем. Вратарь, снова оказавшийся в расширенном списке национальной сборной, был хорош против БАТЭ и в ряде эпизодов по-настоящему спас команду.





Как, например, после мощного дальнего выстрела Евгения Яблонского на 63-й минуте, или когда не дал Скавышу переиграть себя один на один еще в первом тайме.





Впрочем, не умаляя заслуг Хаткевича, БАТЭ при завершении атак смотрелся невразумительно. Моментов, которые не смогли реализовать Скавыш, Дубаич и Милич, хватило бы еще на один матч.





– Счет 2:4. О каком довольстве действиями игроков атаки можно говорить? Даже учитывая тот факт, что один забил, а второй отдал голевую передачу. БАТЭ проиграл. Не может быть такого, что один хороший, а второй плохой. Никакого довольства быть не может, – сказал Бага на пресс-конференции.





***





Перед матчем на «Борисов-Арене» оживления не наблюдалось. Болельщики, оказавшись на территории стадиона, сразу же направлялись к телевизорам в галерее и внимательно следили за событиями в Бресте.





И все как один вздыхали и огорчались, когда «Шахтер» не реализовывал очередной подход к воротам «Динамо». Наверное, никогда в Борисове так не переживали за Солигорск.





– Никогда так не «топил» за «Шахтер». Хочется пожелать этой команде сегодня победы, – признался на весь стадион Константин Каверин, голос «Борисов-Арены». И пока в Бресте шел матч, Каверин держал в курсе тамошних событий. Зрители, коих собралось предельно мало – чуть более трех с половиной тысяч – понимали, что потеря очков динамовцами увеличивает шансы БАТЭ на золото, но побеждать нужно и самим.





– До выхода на поле видели, как шел поединок между «Динамо» и «Шахтером», знали счет, но не думали об этом, – рассказывает Бессмертный. – На нашу мотивацию и настроение это никак не влияло. Понимали, что в любом случае все зависит от нас.





Брестским подарком борисовчане воспользоваться не сумели и даже наоборот – отдарили с излишком. Семиочковое отставание от «Динамо» за три тура – это приговор чемпионской интриге.





– Нам остается работать дальше, – говорит Бессмертный. – Но понимаем, что вряд ли что-то изменим.









Уже в следующем туре брестчане могут официально оформить чемпионство. Для этого нужно обыграть в Минске «Ислочь» – и тогда весь мир подождет.





– Пока не буду рассуждать о чемпионстве «Динамо», – улыбается Жуковский. – Нужно подождать. А что касается нашего матча с брестчанами через неделю, могу утверждать одно: даже если бы завтра нам нужно было проводить ничего не решающий матч, мы бы все равно рубились и старались.





Так должно быть в футболе. Нужно отдаваться полностью независимо от соперника и статуса встречи. Так будет и в поединке с «Динамо».