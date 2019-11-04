Ташуев покидает солигорский "Шахтер"

На ближайшую игру с мозырской "Славией" команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды.





Такое решение было принято 4 ноября на встрече клуба и тренерского штаба. Сообщается, что контракт прекращен "по соглашению сторон".





60-летний российский специалист возглавлял "Шахтер" с апреля 2018 года.









По сведениям pressball.by , решение по новому главному тренеру "Шахтера" будет принято в ближайшие дни.





Ранее сообщалось, что солигорскую команду возглавит украинский специалист Юрий Вернидуб.











