Ташуев покидает солигорский "Шахтер"
Сегодня, 4 ноября, главный тренер солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев и его тренерский штаб завершат работу в клубе.
На ближайшую игру с мозырской "Славией" команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды.
Такое решение было принято 4 ноября на встрече клуба и тренерского штаба. Сообщается, что контракт прекращен "по соглашению сторон".
60-летний российский специалист возглавлял "Шахтер" с апреля 2018 года.
По сведениям pressball.by, решение по новому главному тренеру "Шахтера" будет принято в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что солигорскую команду возглавит украинский специалист Юрий Вернидуб.
11:41 04/11/2019
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