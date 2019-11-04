«В преддверии матча «Вардар» – БГК друзья телевизионщики поделились новостью, что начальник по маркетингу брестского клуба Лидия Семенова позвонила руководству БТ и потребовала отстранить меня от комментирования матчей с участием БГК, мол якобы в своей работе я наношу вред имиджу клуба. По этому поводу лично я никак не тревожусь, это хобби для души, а не для пропитания. Страдает только зритель.





Но у меня вопрос: раз уж Семенова так сильно печется об имидже клуба, то почему она не позвонит руководству БГК и не потребует отстранить от должности спортивного директора и главного тренера, работа которых действительно наносит непоправимый удар по репутации команды в этом сезоне?









Игрокам БГК им. А.П. Мешкова сегодня желаю исключительно победы! Пишу эти пожелания здесь, потому что сказать в эфире уже не получится», – написал Апейкин в своем Facebook.