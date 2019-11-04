Какие спортивные школы для детей работают в «Минск-Арене» бесплатно

С первых дней существования велодрома и конькобежного стадиона в «Минск-Арене» прописались спортивные школы, а дети оттачивают мастерство в любимых видах. Львиная доля всех занятий проводится на бесплатной основе.

Конькобежный стадион

Городской центр олимпийского резерва по ледовым дисциплинам предлагает детям заняться тремя видами. В конькобежный спорт берут с 8–9 лет. В группы начальной подготовки приходит больше парней. Мальчишек можно увлечь высокими скоростями: после года тренировок ученики разгоняются до 40 км/ч. Когда тренеры ходят по школам и ищут новичков, то изучают в журналах выполнение нормативов по бегу и прыжкам. У кого лучшие показатели, у того хорошие перспективы проявить себя в этом виде. Большинство ребят не знают, что такое конькобежный спорт, а некоторые на первых занятиях на льду требуют клюшку.









В эту дисциплину чаще переходят из фигурного катания. Техника разная, другие коньки, но много точек соприкосновения. Например, титулованная конькобежка Анжелика Котюга начинала как фигуристка.





Рядом с конькобежцами тренируются представители шорт-трека. Эти виды называют братьями-близнецами. Дело в том, что некоторые спортсмены на Олимпиаде умудряются выступать в обеих дисциплинах. Они во многом похожи, а в нюансах можно разобраться уже на ледовой площадке. В шорт-трек берут также в возрасте 8–9 лет. Родителям не придется покупать коньки: ими обеспечит спортивная школа. Необходима форма, что касается и конькобежного спорта. Занятия в этих дисциплинах проводят бесплатно.





Родителям, которые решили отдать детей на фигурное катание, в первые годы придется раскошелиться. Как минимум в первые три. После этого этапа — сдача нормативов. Если ребенок успешно справляется, то его переводят на бюджетную форму. В противном случае есть два варианта: либо завершить тренировки, либо продолжать обучаться на платной основе. Кроме подготовки на льду, дети занимаются в зале. С хореографом воспитанники работают у станка, также разучивают имитационные и подводящие движения. В этот вид набирают с 4 лет. Новичкам потребуются коньки, горнолыжные штаны, кофта, шапка, варежки (перчатки), бахилы на коньки.









СДЮШОР по хоккею с шайбой также ведет набор мальчишек в группы начальной подготовки. Есть нюансы: в бюджетные группы тренеры ищут ребят 2010–2013 годов рождения, а вот мальчишек 2014–2015 годов рождения возьмут только в платные. На первые тренировки понадобятся шлем, клюшка, наколенники и налокотник ракушка, краги. Чтобы сильно не разориться, наставники советуют взять на время у знакомых или купить бэушный вариант (не исключено, что ребенок после нескольких тренировок не захочет больше заниматься). Еще тренеры говорят о дисциплине. Баловство и непослушание не приветствуются. Если не действуют замечания специалистов, воспитательные беседы родителей, озорников отчисляют.

Велодром

На овале спорткомплекса занимаются ребята из городского и республиканского центра по велосипедным видам спорта (занятия бесплатные). В первый год дети играют в футбол, волейбол, баскетбол, а также осваивают шоссейный велосипед, учатся ездить, переключать скорости. Ученики штудируют Правила дорожного движения и каждый год в устной форме сдают зачет. Двигаясь на тренировке по шоссе, ребенок должен знать дорожные знаки, разметку, сигналы регулировщика. Зимой дети занимаются на трековых велосипедах, в тренажерном зале, плавают в бассейне. В залах для них проводят пробежки и игровые занятия. В велоспорт берут с 12 лет. На первые тренировки нужна лишь спортивная форма.









В группы начальной подготовки по бадминтону набирают с 8–10 лет (занятия бесплатные). Майка, штаны, кеды или кроссовки потребуются новобранцам. Тренеры обращают внимание на координацию, а также рост ребенка (предпочтение отдают высоким). Для начала ребят учат управляться с ракеткой, передвигаться по площадке, набивать воланчик. На втором–третьем занятии ученикам дают поиграть, почувствовать вкус бадминтона. Примерно через два месяца новички поучаствуют в первом турнире. Одно из преимуществ занятий бадминтоном — восстановление зрения.





Справочно





Кроме государственных спортшкол, в «Минск-Арене» арендуют площадки частные клубы. На конькобежном стадионе проводят тренировки для детей по фигурному катанию, хоккею, керлингу. На велодроме — по теннису и карате.





Спортивные объекты открыты для всех. Так, на конькобежном стадионе проводят массовые сеансы катания на коньках, обучают взрослых и детей азам хоккея, можно поиграть в керлинг, а на ядре велодрома расписать партию-другую в бадминтон, теннис, настольный теннис.





Фото Сергея Шелега



