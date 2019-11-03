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Антирекорд: минское "Динамо" повторило худшее достижение в истории — 11 поражений кряду

Минское "Динамо" на выезде уступило "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:9. Поражение стало для "зубров" одиннадцатым подряд.

Минчане повторили клубный антирекорд. В прошлом сезоне печальные достижения устанавливала команда под руководством Горди Дуайера. Сначала 24 октября 2018 года "Динамо" уступило на выезде "Авангарду" (3:4 ОТ) и довело серию поражений до 10 впервые в истории, но уже спустя пять дней коллектив Горди обновил "рекорд", проиграв дома "Амуру" (3:6). Продолжить канадскому специалисту не позволило увольнение.

Ближайшие соперники команды Крэйга Вудкрофта: "Торпедо" (д), "Витязь" (д), "Авангард" (д).

"Зубры" с 18 набранными очками идут предпоследними на "Западе".
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