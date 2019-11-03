В пятницу Арина Соболенко провела последний матч в сезоне-2019, завершив год для наших теннисисток. Вместе с Элизой Мертенс белоруска не сумела пробиться в полуфинал пары Итогового турнира WTA. Обыграй вчера Тимею Бабош и Кристину Мледенович, то белорусско-бельгийский дуэт на двоих бы заработал еще минимум 65 тысяч долларов. Но не судьба. Из Шэньчжэня Арина возвращается и без того с хорошей суммой в 100 тысяч долларов, которую заработала всего за три парных матча, пишет "Трибуна".





2019-й получился для Соболенко, закончившей год на 14-й строчке рейтинга, самым успешным в денежном плане. В прошлом сезоне минчанка заработала чуть больше 1,7 миллиона, взяв титулы в Нью-Хейвене и Ухани. В этом году белоруска пополнила свою коллекцию титулов, хотя первая половина сезона и нестабильные отношения с Дмитрием Турсуновым особого оптимизма не вселяли. К трофеям добавились две победы в Шэньчжэне (International и Elite) и повторение успеха в Ухани. Также Арина добралась до финала в Сан-Хосе. Большего всего денег Соболенко заработала на Малом итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Победа белоруски в Китае обошлась организаторам в солидную сумму – 721 тысячу. Это карьерный рекорд Арины за одно выступление.



Копилку теннисистки неожиданно начали пополнять парные турниры. Во многом благодаря им Соболенко сделала весомый скачок в призовых. Вместе с Мертенс они выиграли три титула. Весной совершили «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами, а в сентябре покорили US Open. Всего за сезон Арина набила практически 3,5 миллиона призовых. Рост в два раза – остается только порадоваться за белоруску.







Рост призовых произошел и у Азаренко, занимающей 50-е место в рейтинге WTA. Если в прошлом сезоне Виктория взяла 845 тысяч, то в 2019-м сумма цифра стала семизначной. В основном белоруска собирала деньги на Больших шлемах: второй круг «Ролан Гарроса» – 100 тысяч, третий круг «Уимблдона» – 143 тысячи. Любопытно, что за турнир в Монтеррее, где финал Азаренко не сумела доиграть из-за болей в ноге, Виктория заработала всего 21 тысячу. Как и у Соболенко, солидная часть общей суммы пришлась на парные турниры, где Виктория в основном играла с Эшли Барти. Копилку теннисистки прилично пополнил проигранный финал US Open (185 тысяч).







Из большой тройки женского тенниса Беларуси денежный спад произошел только у Александры Саснович. За год минчанка откатилась в рейтинге с 30-го места на 68-е. В последний раз Александра выигрывала два матча подряд только в мае. Лучшим результатом сезона стал выход в полуфинал Брисбена, за который Саснович получила 40 тысяч. Если бы 1/16 финала Australian Open, а вместе с ними и приличные призовые, то заработок в 2019-м получился бы совсем скудным и не сравнимым с прошлогодним миллионом.





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