"Манчестер Сити" стал самым богатым клубом Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых богатых клубов Европы, пишет "Спутник" со ссылкой на AS





Испанское издание опубликовало том богатейших клубов Старого Света, в рейтинг вошли 15 команд.





На первом месте в списке "горожане" с бюджетом 1,28 миллиарда евро. "Сити" обошел испанские "Реал" и "Барселону".





К слову, самой представительной в рейтинге оказалась Английская премьер-лига – шесть клубов.









Рейтинг самых богатых клубов





1. "Манчестер Сити" — 1.28 миллиарда евро

2. "Реал" — 1.19 млрд евро

3. "Барселона" — 1.18 млрд евро

4. "Ливерпуль" — 1.07 млрд евро

5. "ПСЖ" — 1.05 млрд евро

6. "Тоттенхэм" — 985 миллионов евро

7. "Бавария" (Мюнхен) — 883 млн евро

8. "Атлетико" (Мадрид) — 873 млн евро

9. "Ювентус" — 838 млн евро

10. "Челси" — 807 млн евро

11. "Манчестер Юнайтед" — 753 млн евро

12. "Арсенал" — 691 млн евро

13. "Наполи" — 653 млн евро

14. "Боруссия" (Дортмунд) — 641 млн евро

15. "Интер" — 567 млн евро



