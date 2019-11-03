Не прогадала! Арина Соболенко только выиграла, оставшись с Турсуновым

«У него точно был виден тренерский потенциал»





Дмитрий Турсунов с переменным успехом пытался играть, ведя борьбу с травмами, до октября 2017-го. К тому моменту он израсходовал все свои возможности использования защищённого рейтинга и, находясь в шестой сотне, получил очередную травму по ходу четвертьфинального матча на челленджере в США. Это оставило только один шанс продолжать игровую карьеру – восстанавливаться и начинать с самого низа, с фьючерсов и квалификации челленджеров, поскольку едва ли Дмитрию предоставили бы уайлд-кард где-то, кроме турниров в Санкт-Петербурге и Москве. В итоге Турсунов принял решение закончить с выступлениями в туре и переквалифицировался в тренера, а его первой подопечной стала Елена Веснина.





«У него на самом деле были хорошие задатки тренера. Он вдумчивый парень, аналитик, старается анализировать, очень глубоко копать. Иногда, когда мы с ним работали, я говорила: «Митя, не надо так глубоко копать, ты можешь уже оставить в покое какие-то нюансы». Но то, что ему это нравится – это было видно. Со мной была чуть-чуть другая ситуация. На тот момент я была в хорошей форме, но поскольку у него это был первый опыт, то соответственно он учился на мне. И соответственно мне это где-то чуть-чуть не нравилось – у нас были какие-то столкновения. Но то, что у него точно был виден какой-то потенциал тренера и он мне помог в некоторых вещах, это бесспорно. То есть какие-то его подсказки, могу точно сказать, я запомнила. Это его сторона как игрока. Он предложил мне – а мне это или подошло, или не подошло», — вспоминала Елена.









Успешный старт работы Турсунова с Соболенко





Арина Соболенко начала работать с Дмитрием Турсуновым в середине июня 2018 года, незадолго до старта Уимблдона. Всего через полтора месяца она называла его лучшим тренером из всех, какие у неё были, и результаты подтверждали её оценку. Из талантливой теннисистки середины первой сотни она превратилась в игрока, стоящего на пороге топ-10, завоевала титул на турнире категории Premier 5 в Ухани и добилась ряда других впечатляющих результатов. Тот сезон Арина закончила 11-й ракеткой мира, а в начале нынешнего года дебютировала в первой десятке.





Веснина так оценивала причины успеха совместной работы Турсунова и Соболенко: «Для Арины эти подсказки подошли. Они сошлись как пазл, и теннис их похож в плане игры. Они оба играют агрессивно, на силу, плотные удары, хорошая подача. Соответственно, Арина понимает его, а он понимает Арину. Плюс разница в возрасте – Арина на него смотрит с большим уважением – всё-таки у него такая успешная карьера. Плюс он очень с шной и весёлый парень, умеет разрядить обстановку».





Застопорившийся прогресс





Казалось, и дальше всё пойдёт по восходящей, но весной прогресс застопорился, и белоруска стала часто проигрывать в первых-вторых кругах крупных турниров. Там, где она могла набрать много очков, перекрыв неудачные результаты сезона-2018, случился провал, и Соболенко вылетела из первой десятки. В самом конце лета Дмитрий и Арина на этом негативном фоне объявили о прекращении совместной работы, но всего через несколько дней она опубликовала очень эмоциональный пост в «инстаграме», и в итоге всё осталось на своих местах.





Кстати, произошло это во время US Open, где Соболенко компенсировала поражение во втором круге одиночного разряда триумфом в паре с Элисе Мертенс. Выступления в паре им в этом году вообще удались на славу – они выиграли также турниры в Индиан-Уэллсе и Майами и едут на Итоговый чемпионат WTA в статусе победителей чемпионской гонки. Кроме того, белоруске не хватает всего 105 очков, чтобы возглавить парный рейтинг 52 недель (у бельгийки на 40 рейтинговых баллов меньше), так что она вполне может закончить год первой ракеткой мира в парном разряде.









Попытка расставания пошла Арине на пользу





В одиночном разряде Арина осенью могла оказаться за пределами топ-20, но успешная защита титула в Ухани позволила ей сохранить позиции в середине второй десятки. Интересно, что туда Соболенко полетела без Турсунова; вероятно, эта небольшая пауза и перезагрузка тоже пошла ей на пользу. Завершение одиночных выступлений в нынешнем сезоне тоже получилось успешным – Арина выиграла групповой раунд на WTA Elite Trophy в Чжухае, победив в решающем матче свою напарницу Элисе Мертенс, а затем одержала две победы в плей-офф, завоевав трофей второго по значимости Итогового турнира.





Этот успех позволил Соболенко вернуться на ту же 11-ю строчку рейтинга, на которой она завершила предыдущий сезон – так что, по крайней мере, регресса в этом плане удалось избежать.



