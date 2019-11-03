Андрей Орловский: нечего сказать, облажался!













"Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ***ки! Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься. Мне не впервой. Еще раз спасибо", — написал Орловский в своем инстаграм-аккаунте.



