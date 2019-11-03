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Андрей Орловский: нечего сказать, облажался!

Белорусский боец Андрей Орловский поделился впечатлениями от поединка на турнире UFC 244 в Нью-Йорке, в котором Орловский уступил уроженцу Суринама Жаирзиньо Розенструйк. 40-летний боец на 26-й секунде был отправлен в нокаут.




"Нечего сказать, облажался! Кто был за меня — прошу прощения, а те, кто против — пируйте, ***ки! Сегодня не мой вечер, полежу, погрущу, залижу раны и начну опять подниматься. Мне не впервой. Еще раз спасибо", — написал Орловский в своем инстаграм-аккаунте.
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